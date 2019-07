Olympische zwemmer redt verdrinkende toerist op Sardinië Redactie

08 juli 2019

20u42

Bron: AD.nl 7 De Italiaan Filippo Magnini (37), meervoudig wereld- en Europees zwemkampioen, heeft gisteren een toerist gered die in moeilijkheden was geraakt tijdens een zwempartijtje in zee. “Ik deed gewoon wat ik moest doen”, aldus de voormalige topzwemmer nuchter.

De ex-wereldkampioen lag met zijn vriendin, het Italiaanse model en tv-persoonlijkheid Giorgia Palmas, op het strand toen hij werd gealarmeerd door vrienden van het slachtoffer, die langs de kant stonden te schreeuwen. Magnini sprong meteen in het water. Het incident gebeurde op het Cala Sinzias strand, ten oosten van Cagliari, de hoofdstad van het eiland Sardinië.

Opblaaszwaan

De hulpkreten van de vrienden werden ook gehoord door de reddingsbrigade, die meteen in actie kwam. Maar Magnini was dichterbij en zwom pijlsnel naar de man in nood. Hij hield diens hoofd boven water, tot het reddingsvlot arriveerde. “Ik deed gewoon wat ik moest doen’’, zegt de oud-topsporter tegen Italiaanse media.



Volgens getuigen was de toerist in de problemen geraakt toen hij een ‘opblaaszwaan’ achternazwom, die door de wind verder de zee op werd geblazen.

Paniek

“De zwemmer zat echt in de problemen: hij was in paniek en had zeewater ingeslikt”, aldus Magnini. “Toen ik hem bereikte was hij niet in staat om te praten. Het was niet makkelijk om hem op het vlot te hijsen, dus legden we hem op een luchtbed van andere baders.” Er zijn verder geen details vrijgegeven over de bijna verdronken toerist.

Italian Olympic bronze medallist and ex-world champion, Filippo Magnini, rescues tourist who got into trouble off Sardinian beach https://t.co/0yEVYclyNb BBC News (World)(@ BBCWorld) link

Meer over Filippo Magnini

sport