Olympische ruiter vuurt op paardrijdster die op Facebook schreef voor haar leven te vrezen

09 augustus 2019

18u52

Bron: New York Post 0 Een voormalige Amerikaanse olympische ruiter, Michael Barisone (54), heeft twee keer op de 38-jarige Lauren Kanarek - ook een paardrijdster - gevuurd. De feiten speelden zich af op het chique domein van Barisone in New Jersey waar hij ruiters traint. Enkele dagen eerder had Kanarek op Facebook te kennen gegeven dat ze vreesde voor haar leven.

Michael Barisone zat in het Amerikaanse dressuurteam voor de Olympische Spelen in Peking in 2008. Op Hawthorne Farm, zijn enorme ranch van 21,44 hectare in Long Valley, New Jersey, leidt hij ruiters op. Hij trainde onder anderen Allison Brock, die op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro brond haalde.

Woensdagnamiddag kreeg Barisone het op zijn trainingscomplex aan de stok met Kanarek en haar verloofde. Op Facebook had Lauren Kanarek enkele dagen eerder haar angst geuit voor iemand die ze niet bij naam noemde: “Een bekende dronkaard heeft mij letterlijk gewaarschuwd om ‘met één oog open te slapen’”. Op 2 augustus schreef ze: “Ik word lastiggevallen door een man van 1m90. Lastiggevallen tot op een punt dat ik bang ben.”

Kanarek logeerde met haar verloofde op Hawthorne Farm en had er ook enkele paarden gestald. Maar volgens buurman Bob Jenkins (66) wou Barisone hen buitenwerken. De politie was al een paar keer moeten langskomen. Maar rond 14u15 woensdag bereikte het conflict een triest hoogtepunt. Volgens de politie greep Barisone zonder waarschuwing naar zijn wapen en vuurde hij tweemaal van dichtbij in Kanareks borststreek. Ook Barisone zelf en de verloofde van Kanarek raakten gewond tijdens de schermutseling die volgde, maar niet door kogels. Barisone had ook op de verloofde gevuurd maar had hem gemist.

Barisone werd ter plaatse aangehouden en is aangeklaagd voor poging tot moord en voor wapenbezit. Bij zijn arrestatie zou hij aan de politie herhaaldelijk gezegd hebben: “Ik had een goed leven”.

Kanarek belde zelf de hulpdiensten met de mededeling: “Michael Barisone heeft mij neergeschoten. Ik ben twee keer geraakt.” Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht waar ze meteen onder het mes moest. Na de operatie was het levensgevaar geweken. Ze verblijft op de afdeling intensieve zorgen van het Morristown Medical Center, waar ook Barisone verzorgd wordt.