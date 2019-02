Olivia gebroken na uitspraak van vroedvrouw over pasgeboren baby: “Wikkel hem in een deken, dan zal niemand weten dat hij anders is” Karen Van Eyken

Bron: Love What Matters 0 Olivia Hewetson was 41 weken zwanger toen ze na een echo te horen kreeg dat er iets mis was met de baby. Het was een donderslag bij heldere hemel voor de vrouw uit Nieuw-Zeeland. Bij de geboorte sprak de vroedvrouw bovendien woorden die door merg en been gingen.

Niets wees er op dat de laatste echo iets bijzonders aan het licht zou brengen, dus was ze alleen naar de gynaecoloog gegaan. Haar man Matt was thuisgebleven bij hun grieperige zoontje.

Maar wat de gynaecoloog vertelde, sloeg in als een bom. De armpjes en de beentjes van de baby waren te kort. Er was duidelijk iets mis. Het nieuws was een schok voor Olivia.

Ze greep het stuur van de wagen met trillende handen vast en probeerde zich wanhopig op de weg te concentreren. Door haar tranen heen moest ze naar huis rijden. Maar ze besefte dat het onmogelijk zou zijn om te kalmeren. Ze was 41 weken zwanger en had net het ondenkbare vernomen. Er was iets mis met de baby.

“Mijn gedachten schoten alle kanten op. Opeens zag ik ons gezin voor mij met een jongetje in een rolstoel, niet in staat om te lopen”, schreef ze in een aangrijpend stuk op ‘Love What Matters’.

“Toen dacht ik plots aan iets anders: wat als ik op het punt stond een baby te baren die geen enkele overlevingskans had?”

Een paar uur later werd ze opnieuw in het hospitaal verwacht om een definitieve uitslag te krijgen. Het wachten leek wel een eeuwigheid te duren.

De arts vertelde dat de baby achondroplasie (dwerggroei) had en klein van stuk zou blijven. Ergens voelden Olivia en Matt opluchting. Hun baby had wel degelijk overlevingskansen. “Dit kunnen we wel aan”, dacht ik. “Onze baby had een aandoening , maar was voor de rest gezond en zijn hartslag oké.”

De vrouw mocht meteen in het ziekenhuis blijven om een paar uur later te bevallen. De bevalling was erg zwaar zowel fysiek als emotioneel. En alsof dat nog niet genoeg was, maakte de vroedvrouw een verschrikkelijke opmerking. “Terwijl ik aan het persen was, zei ze zoiets als: ‘Maak je maar geen zorgen, wanneer hij geboren is, kan je hem in een deken wikkelen en dan zal niemand weten dat hij anders is.”

Door dergelijke commentaren was Olivia vlak na de geboorte van Leo een gebroken vrouw. “Ik begon de emotionele pijn te voelen en rouwde om het ‘verlies’ van de gezonde baby die ik dacht te krijgen”, aldus de moeder.

“Het was echt een rouwproces. Ik moest verwerken dat deze baby anders was dan ik me had voorgesteld. Ik huilde veel in het ziekenhuis.”

“Ook al kreeg ik veel steun, toch voelde ik me alleen”, schreef ze. “In het begin durfde ik me amper aan de baby te hechten. Ik had angst voor de toekomst die in mijn gedachten erg onzeker leek.”

Kinderen met achondroplasie hebben een normale intelligentie en levensverwachting, maar zullen uitgroeien tot kleine volwassenen met een lichaamslengte van gemiddeld 1,20 meter. Kleine mensen kunnen met de nodige aanpassingen een grotendeels normaal leven leiden. En dat besef is ook bij Olivia langzaam beginnen binnen te sijpelen.

Geleidelijk aan realiseerde ze zich dat het wel goed zou komen. Ondertussen is Leo 19 maanden oud en heeft ze geleerd om haar angsten opzij te zetten. “Wanneer ik nu naar Leo kijk, dan zie ik een baby met veel levenslust en niet langer een baby met een aandoening. Ik zie een schattig jongetje met een eigen willetje, die niet wil onderdoen voor zijn oudere broertje Beau.”

Angst heeft terecht plaatsgemaakt voor trots.

Trots op Beau én Leo.