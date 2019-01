Oliver Bolte (44) krijgt levenslang voor koelbloedige moord op moeder en kennis kg

18 januari 2019

13u58

Het hof van assisen heeft Oliver Bolte (44) veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moorden op zijn moeder Renate Bolte (71) en op Norbert Bocher (49). De beschuldigde stak na de moorden zijn woning in Blankenberge in brand. De verdediging had 27 jaar voorgesteld.

Oliver Bolte werd geboren uit Duitse ouders, maar groeide op in het Nederlandse Breda. In 2003 trok hij in bij zijn moeder, op haar appartement in de Koninginlaan in Blankenberge. Tot op vandaag blijft de beschuldigde volhouden dat zijn moeder door gezondheidsproblemen en aanhoudende stress uit het leven wilde stappen.



Op 6 maart 2017 mengde Bolte tien pillen flunitrazepam, beter bekend als Rohypnol, door de smoothie van zijn moeder. De pillen hadden echter niet het gewenste effect, waarop de beschuldigde naar een machete greep. Met een krachtige hak in de nek bracht hij Renate Bolte om het leven. Daarna gaf hij in haar rug nog een steek met een keukenmes.

Collega-strandjutter

De bewuste pillen kocht Bolte naar eigen zeggen op aanraden van Norbert Bocher, een Blankenbergenaar die hij tijdens het strandjutten had leren kennen. Na een toevallige ontmoeting op de kusttram besloot de beschuldigde om de man uit de weg te ruimen. Met een smoesje lokte hij Bocher op 7 maart naar een jaagpad in Zeebrugge. Daar schoot hij uit wraak twee kogels door het hoofd van het slachtoffer.

In de vroege uurtjes van 8 maart stichtte Oliver Bolte brand in zijn woning in de Koninginlaan. Het verkoolde lichaam van zijn moeder werd pas na de brand ontdekt.



De beschuldigde bleef anderhalve dag voortvluchtig, tot hij zich op 9 maart in Zeebrugge ging aangeven bij de scheepvaartpolitie.