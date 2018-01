Olievlek voor Chinese kust verdrievoudigd na ongeval met tanker EB

22 januari 2018

07u49

Bron: DPA 0 In vier dagen is de olievlek voor de Chinese kust na het zinken van de Iraanse tanker 'Sanchi' verdrievoudigd in oppervlakte, tot 332 vierkante kilometer. Dat blijkt uit cijfers van de Chinese oceaanadministratie. Bij de schipbreuk kwamen 32 mensen om het leven.

Vorige woensdag was nog een olievlek van 101 vierkante kilometer opgemeten. Vijf kilometer ten noordwesten en zuidoosten van de plaats waar het tankschip zonk, zijn ook nieuwe olievlekken vastgesteld.

Het schip had volgens de laatste gegevens 113.000 ton oliecondensaat en 1.000 ton zware olie aan boord. Op 4 januari kwam het in aanvaring met het vrachtschip CF Crystal. De tanker vloog daarbij in brand, op ongeveer 300 kilometer ten oosten van Shanghai. Chinese milieuexperten waarschuwden voor de gevolgen van het ongeval. De olie brengt het leven in zee en de visserij in gevaar.