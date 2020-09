Olietanker vat vuur voor kust van Sri Lanka, aan boord 318 miljoen liter olie AW

03 september 2020

11u20

Bron: Reuters, Focus.de 12 “New Diamond”, een olietanker die onder de vlag van Panama vaart, is in brand gevlogen voor de kust van Sri Lanka. De tanker was volledig geladen en zou zo'n twee miljoen vaten of 318 miljoen liter olie vervoeren. Dat meldt persbureau Reuters.

De brand brak om 7.45 uur lokale tijd uit, ongeveer 64,82 kilometer verwijderd van de kust van Sri Lanka. Het online portaal TankerTrackers meldt dat de brand uitbrak in de machinekamer. Daarop verspreidde de vlammen zich naar de rest van de tanker - die onderweg was van Koeweit naar de Indiase haven Paradip.



“Ons personeel ter plaatse meldt dat de brand aan boord van de New Diamond onder controle is”, vertelde de woordvoerder van de marine in Sri Lanka Indika de Silva aan Reuters. “Er is geen schade aan de laadruimte”, volgens de woordvoerder. Wel zou de machinekamer zwaar beschadigd zijn.



In totaal waren er 23 bemanningsleden aan boord van de tanker. Met uitzondering van één persoon die nog vermist is, en een ander bemanningslid dat gewond geraakte, is iedereen heelhuids aan de brand ontsnapt.