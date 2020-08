Olietanker vat vuur na botsing in haven Shanghai: 14 vermisten

🇨🇳#Breaking 3 rescued, 14 missing after an oil tanker carrying about 3,000 tonnes of gasoline collided with a cargo ship near Shanghai, China.

🇨🇳 #突发 20日凌晨,一艘载运约3000吨汽油的油船与一艘砂石料船在长江口以外水域发生碰撞,油船起火,砂石料船沉没。目前已3人获救,14人失踪。 pic.twitter.com/l6xGcN2fc3

