Olierijk Venezuela kampt met tekort: Iraanse tanker levert brandstof ttr

24 mei 2020

12u23

Bron: belga 6 Een Iraanse olietanker is in Venezuela aangekomen volgens de Iraanse ambassade in Caracas. Het is de eerste van vijf olietankers die de brandstof naar het olierijke Zuid-Amerikaanse land brengen. Venezuela zit vrijwel zonder olie door jarenlang wanbeleid. Een tweede tanker, de Forest, komt volgens Iraanse media ook spoedig in Venezuela aan. De Verenigde Staten keuren deze leveranties fel af.

Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar is niet meer in staat die te exploiteren. Wat er nog aan brandstof is, wordt sinds een paar maanden gerantsoeneerd en de distributie is in handen van militairen gegeven.

Militairen vormen de ruggengraat van het regime van de in binnen- en buitenland omstreden president Nicolás Maduro. Zij profiteren in tegenstelling tot de meeste Venezolanen wel van de vele natuurlijke hulpbronnen.

Het regime wordt er onder meer door de VS van beschuldigd ook op grote schaal drugs te smokkelen. Washington bestrijdt het regime met sancties in de oliesector. Dat bemoeilijkt de pogingen om de Venezolaanse oliesector weer op te bouwen.

Tot ergernis van de VS heeft Iran technici en onderdelen naar raffinaderijen van het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) gestuurd om te helpen. Iran wordt al heel lang zwaar door Amerikaanse sancties getroffen en wil Venezuela bijstaan. Teheran zou voor de hulp wel goud van Maduro krijgen ter waarde van een half miljard dollar.