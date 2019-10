Olieproductie Saudi-Arabië volledig hersteld na droneaanval AW

03 oktober 2019

13u56

Bron: Belga 0 De olieproductie van Saudi-Arabië is volledig hersteld na de droneaanvallen op twee grote faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco medio vorige maand. Dat zei de Saudische energieminister Abdulaziz bin Salman vandaag op een energieconferentie in Moskou.

Volgens de minister bedraagt de dagelijkse productie van Saudi-Arabië nu 11,3 miljoen vaten, het niveau van voor de droneaanvallen. Riyad had eerder al gezegd dat de productie eind september weer volledig op stoom zou zijn, maar er kwamen ook berichten dat de herstelwerkzaamheden veel langer konden duren.

Het productieverlies door de aanvallen op faciliteiten in Abqaiq en Khurais op 14 september bedroeg 5,7 miljoen vaten olie per dag, ongeveer 5 procent van de olieproductie wereldwijd. De olieprijzen gingen zeer sterk omhoog na de aanvallen, maar zijn inmiddels weer duidelijk teruggevallen.

De energieminister zei dat de focus van Saudi-Arabië nu weer ligt op de beursgang van Saudi Aramco.

Oplossing voor handelsgeschillen

Tijdens het panelgesprek zei de energieminister nog dat de oliemarkten snel een oplossing nodig hebben voor de handelsgeschillen, meldt zender al Arabiya. De Russische energieminister Alexander Novak merkte op dat door allerlei factoren de globale vraag naar olie in 2019 "significant lager is" en dat de vraag naar olie minder snel toenam. "Handelsoorlogen en elkaar heffingen opleggen" vertragen de economische groei in de VS, de EU en China, dixit Novak volgens het officiële Russische persagentschap Tass.