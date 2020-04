Olieprijzen stijgen voor aanvang beslissende bijeenkomst olielanden JG

09 april 2020

14u21

Bron: Belga 1 De olieprijzen zitten vandaag in de lift door signalen uit Rusland en Koeweit over een mogelijke samenwerking om de productie te verlagen. De belangrijkste olieproducerende landen gaan daarover een videovergadering houden.

Een vat Brentolie uit de Noordzee voor levering in juni kostte deze voormiddag rond 11 uur 33,85 dollar in Londen. Dat is 3,08 procent meer dan de slotprijs van woensdag. In New York werd de Amerikaanse soort WTI 4,03 procent duurder tot 26,10 dollar.

De olieprijzen zijn fors gezakt de voorbije weken door de gedaalde vraag in de coronacrisis en een prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië. Dat is ook bij ons te merken aan de pomp: de prijzen voor diesel en benzine zakten naar de laagste niveaus in jaren.

Er is hoop dat de olieproducerende landen van de OPEC+, het oliekartel OPEC en bondgenoten waaronder Rusland, het nu toch eens zullen geraken om de productie in te perken.

Het doel zou zijn om gezamenlijk 10 tot 15 miljoen vaten per dag minder te produceren, liet de Koeweitse olieminister Khaled al-Fadhel optekenen in de krant Al-Rai.

Ook Rusland wil een gecoördineerde aanpak, liet het Kremlin weten. Rusland wil wel dat de Verenigde Staten meedoen aan de productiebeperking, maar Washington lijkt nog niet te hebben ingestemd.