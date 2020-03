Olieprijs zakt tot laagste peil sinds juli 2017 YV

06 maart 2020

13u44

Bron: Belga 5 De prijs van Brent-olie, een soort aardolie afkomstig uit de Noordzee, is vrijdag fors gedaald tot het laagste peil sinds de zomer van 2017. Aanleiding is onenigheid over een interne beslissing bij de Organisatie van olie-exporterende landen (Opec).

De leden van het oliekartel gingen donderdag akkoord om de productie met 1,5 miljoen vaten per dag af te bouwen, en zo het aanbod aan te passen aan de dalende vraag. Maar Rusland zou volgens goed ingelichte bronnen niet akkoord gaan met zo’n verlaging. Zonder de medewerking van Rusland komt er geen productiedaling, werd donderdag al duidelijk gemaakt.

De prijs voor een vat Brent-olie zakte vrijdag even meer dan 5 procent en leidde tot een koers van 47,02 dollar of 41,57 euro per vat. Dat is het laagste niveau in meer dan tweeënhalf jaar.

Ook de Amerikaanse soort WTI-olie verloor verder terrein en één vat kostte vrijdag op een bepaald moment slechts 43,28 dollar of 38,27 euro. Dat was het laagste niveau sinds eind 2018.