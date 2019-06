Olieprijs schiet omhoog na aanval op tankers FVI

13 juni 2019

10u45

Bron: Belga 0 De prijs van olie gaat donderdag flink omhoog, na berichten dat twee tankers waren beschadigd bij een vermoedelijke aanval in de Golf van Oman. Het betreft de tankers Kokuka Courageous en Front Altair.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent tot 52,43 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent meer en werd verhandeld voor 61,64 dollar per vat. Eerder ging de olieprijs nog fors omlaag, toen bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week fors waren toegenomen.

Het incident in de Golf van Oman volgt op eerdere incidenten met tankers in de Perzische Golf afgelopen maand. Volgens kenners neemt daardoor de kans op verstoringen in het olievervoer verder toe.