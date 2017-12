Olieprijs scheert hoge toppen na mogelijke aanslag op pijpleiding in Libië

IVI

21u33

Bron: Belga

2

REUTERS Archieffoto.

De olieprijs staat op het hoogste peil in meer dan twee jaar tijd na de explosie van een belangrijke pijpleiding in Libië. Een vat ruwe olie kost intussen meer dan 67 dollar, een stijging met 1,81 dollar of 2,8 procent.