Olieprijs kent grootste prijsstijging ooit na drone-aanval op Saudi-Arabië

16 september 2019

01u48

Bron: Belga 0 De olieprijzen zijn op de termijnmarkten fors omhoog geschoten, nadat afgelopen weekend een drone-aanval plaatsvond op het hart van de olie-industrie van Saudi-Arabië. Het land was hierdoor verplicht om zijn productie te halveren. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondagavond lokale tijd aan dat de Amerikaanse oliereserves kunnen worden vrijgegeven indien nodig, maar dat kalmeerde de gemoederen niet.

Toen de termijnmarkten in Azië opengingen, schoot de olieprijs omhoog. De Europese soort Brent-olie ging maar liefst 19 procent of 11 dollar hoger, tot 71,95 dollar per vat. Volgens het persagentschap Bloomberg gaat het om de sterkste prijsstijging ooit, sinds het begin van de termijnhandel in 1988.

Twee installaties geviseerd

De aanval zaterdagochtend viseerde twee installaties van staatsoliereus Aramco in de oostelijke provincie Bugya. Het ging om de installaties van Abqaiq en Khurais. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Het was de grootste aanval op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië sinds de start van het huidige conflict in Jemen. De aanval werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen.

Saudi-Arabië moest door de aanval zijn productie halveren, maar Aramco zou wel trachten om tegen maandag opnieuw een derde van zijn output te herstellen.

In een poging om de markten te kalmeren, kondigde president Trump aan dat hij zijn toelating heeft gegeven om de Amerikaanse oliereserves vrij te geven, "indien nodig om de bevoorrading te verzekeren".

