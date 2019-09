Olieprijs kent grootste prijsstijging ooit na drone-aanval op Saudi-Arabië, Trump dreigt met vergelding IB HR

16 september 2019

01u48

Bron: Belga, ANP 38 De olieprijzen zijn fors omhoog geschoten, nadat afgelopen weekend een drone-aanval plaatsvond op de olie-industrie van Saudi-Arabië. Daarmee werd 5 procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd. Waarschijnlijk duurt het weken voordat de productie is hersteld. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan dat de Amerikaanse oliereserves kunnen worden vrijgegeven indien nodig, maar dat kalmeerde de gemoederen niet. Trump dreigt ondertussen ook met vergelding. Experts denken dat de prijs ook aan de pomp kan stijgen.

Toen de termijnmarkten in Azië opengingen, schoot de olieprijs omhoog. De Europese soort Brent-olie ging maar liefst 19 procent of 11 dollar hoger, tot 71,95 dollar per vat. Volgens het persagentschap Bloomberg gaat het om de sterkste prijsstijging ooit, sinds het begin van de termijnhandel in 1988.

Maandagmorgen zijn de prijsstijgingen wat afgezwakt, maar liggen de olieprijzen nog steeds zowat tien procent hoger dan vrijdag. Een vat Europese Brent-olie is 66,54 dollar waard: 6,32 dollar meer dan vrijdag. Voor een vat olie van de Amerikaanse soort West Texas Intermediate (WTI) wordt 60,14 dollar betaald. Dat is 5,29 dollar duurder dan vrijdag.

Twee installaties geviseerd

De aanval zaterdagochtend viseerde twee installaties van staatsoliereus Aramco in de oostelijke provincie Bugya. Het ging om de installaties van Abqaiq en Khurais. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Het was de grootste aanval op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië sinds de start van het huidige conflict in Jemen. De aanval werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen.



Saudi-Arabië moest door de aanval zijn productie halveren, maar Aramco zou wel trachten om tegen maandag opnieuw een derde van zijn output te herstellen.

Oliecrisis

In een poging om de markten te kalmeren, kondigde president Trump aan dat hij zijn toelating heeft gegeven om de Amerikaanse oliereserves vrij te geven, "indien nodig om de bevoorrading te verzekeren". Die reserve werd gevormd na de oliecrisis van 1973. De olie is opgeslagen in vier ondergrondse depots aan de Golf van Mexico in de staten Texas en Louisiana. “Meer dan genoeg olie!”, aldus Trump op Twitter.

Trump dreigt ondertussen ook met vergelding. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanval, en niet de Houthi-rebellen. Teheran ontkent. Trump zei op Twitter dat “er redenen zijn om te geloven dat we de schuldige kennen” voor de olie-aanval op Saudi-Arabië. “De VS staan klaar, maar we wachten op bevestiging en willen horen van Saudi-Arabië wie zij voor de aanval verantwoordelijk houden en onder welke omstandigheden we verdere stappen moeten ondernemen.”

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Prijzen aan de pomp

De explosief stijgende olieprijzen gaan zeker een effect hebben op de benzineprijzen aan de pomp. Dat vertelde de Nederlandse marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers aan persbureau ANP.

Volgens Van Selms is de reactie op de oliemarkt, waar de prijs voor een vat Brentolie tot 20 procent steeg en Amerikaanse olie tot 15 procent per vat aandikte, vooral emotioneel. “Er zijn genoeg alternatieven om de productie op te vangen, en genoeg landen die wat extra willen produceren”, zo weet hij. “Maar strategisch heeft het wel veel invloed, gezien het belang van Saudi-Arabië. Dat gaat dus een prijsverhogend effect hebben, op termijn misschien wel van 5 cent per liter”.

Toch merkt hij ook op dat er veel andere effecten spelen bij de prijsbepaling van bijvoorbeeld benzine. Zo speelt het bedrag aan accijns dat in de prijs zit begrepen een belangrijke rol, evenals wisselkoerseffecten en concurrentie tussen pompstations. Een volledige doorberekening van de koersexplosie van de olieprijs naar de benzineprijs, zal volgens Van Selms dan ook niet plaatsvinden.

Sadam Hussein

Voor de oliemarkten is de acute verstoring de ergste ooit, waarbij het verlies van de Koeweitse en Iraakse olie-aanvoer in augustus 1990 werd overtroffen. Destijds viel Sadam Hussein zijn buurland binnen. Het is ook groter dan het verlies van de Iraanse productie tijdens de Islamitische Revolutie in 1979.

Kenners wijzen er op dat de kwetsbaarheid van de Saudische infrastructuur, die tot nu toe als zeer stabiel werd gezien voor de oliemarkten, een nieuwe werkelijkheid is waar handelaren rekening mee moeten houden.

