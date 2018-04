Olielek in Colombia na een maand onder controle maar "noodtoestand blijft van kracht" kg

02 april 2018

21u31

Bron: Belga 2 In Colombia is het olielek dat een maand geleden ontstond en tot een grote milieucrisis leidde, eindelijk onder controle. Dat heeft oliebedrijf Ecopetrol gezegd, dat aan de bron ligt van het lek. Topman Felipe Bayon voegde er wel meteen aan toe dat de noodtoestand en het interventieplan van kracht blijven zolang de definitieve dichtingswerken aan de gang zijn.

Het lek ontstond een maand geleden in de buurt van de stad Barrancabermeja, in het departement Santander, waar de grootste olieraffinaderij van het land is gevestigd. In totaal kwamen ruim 550 vaten olie in het water en de aardbodem terecht. Op 3 maart werd de noodtoestand uitgeroepen.

De olievervuiling had rampzalige gevolgen voor de visserij en de vegetatie. Ook een groot aantal dieren, waaronder iguanen, krabben, vogels, kikkers en schildpadden, hadden te lijden onder de vervuiling. Volgens milieuorganisaties zijn op een maand tijd meer dan 2.400 dieren gestorven.



Een tachtigtal mensen die op de oevers van de getroffen rivieren wonen, werden tijdelijk elders ondergebracht.

Er is een onderzoek gestart om na te gaan in hoeverre Ecopetrol verantwoordelijk is voor de olieramp. Het bedrijf zelf heeft nog niet gecommuniceerd over de oorzaak van het lek.