Olielek in Atlantische Oceaan na incident op Canadees boorplatform van ExxonMobil IB

18 juli 2019

01u04

Bron: Belga 2 Een mix van water en olie is in de Atlantische Oceaan terechtgekomen na een incident op een boorplatform van ExxonMobil in de buurt van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador. Dat heeft de Amerikaanse olieproducent bekendgemaakt. Er is een olievlek van bijna twee hectare ontstaan.

"Een mix van water en olie is deze ochtend (woensdag, red.) weggevloeid uit een van de reservoirs van het platform", klinkt het in een mededeling van HMDC, een consortium dat het platform Hibernia uitbaat, dat deels in handen is van ExxonMobil.

HMDC heeft een onderzoek geopend en onderzoekt momenteel hoeveel olie in het water terechtgekomen is. Volgens schattingen gaat het om een olievlek van 20 op 900 meter, die stilaan verdwijnt.

“Geïsoleerd incident”

Het platform Hibernia bevindt zich op 315 kilometer ten oosten van Saint John's, de hoofdstad van de provincie Newfoundland en Labrador, en is sinds 1997 in productie.

Volgens het consortium gaat het om een "geïsoleerd" incident en is "al het personeel op het platform in veiligheid". ExxonMobil wilde geen commentaar geven op de vraag of er fauna bedreigd wordt in de regio.