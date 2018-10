Olie spoelt aan op stranden in Saint-Tropez na botsing tussen schepen SVM

16 oktober 2018

17u22

Bron: Belga 0 Op verschillende stranden in het zuidoosten van Frankrijk zijn vandaag olieresten aangespoeld. Dat is een gevolg van de botsing tussen twee schepen die meer dan een week geleden plaatsvond in de buurt van Corsica. Onder meer het strand van Pampelonne, in de buurt van Saint-Tropez, is getroffen.

"Er zijn grote hoeveelheden olieresten aangespoeld aan de kust, over een lengte van 16 kilometer", zegt Roland Bruno, de burgemeester van de gemeente Ramatuelle. “De brandstof kwam terecht in de baaien en op de stranden", aldus de burgemeester. Door het slechte weer in de regio waren de stranden verlaten toen de olie er aanspoelde. Intussen zijn ze afgesloten voor het publiek.

De vervuiling lijkt afkomstig van de scheepsramp die zich op 7 oktober voordeed tussen het Tunesische transportschip Ulysse en het Cypriotische containerschip CLS Virginia. De aanvaring veroorzaakte een barst van verscheidene meters in de romp van de CLS Virginia, waardoor naar schatting 600 kubieke meter brandstof kon ontsnappen.

De meeste olie kon worden weggehaald. Sommige resten hebben zich echter vermengd met zeegras dat op het strand werd geworpen.

