Olaf Scholz (SPD) kandidaat om Angela Merkel in 2021 op te volgen als bondskanselier HR

10 augustus 2020

12u16

Bron: Belga 0 Duitsland Minister van Financiën Olaf Scholz is voor de Duitse sociaal-democraten (SPD) kandidaat als bondskanselier bij de Duitse algemene verkiezingen in 2021. Dat heeft de partijleiding maandag bekendgemaakt.

Scholz, die ook de plaatsvervanger is van bondskanselier Angela Merkel (CDU) in de coalitieregering, was al lang genoemd als een mogelijke topkandidaat naarmate de verkiezingen dichterbij komen.

“We kijken uit naar een geweldige en succesvolle campagne”, zei Saskia Esken, co-leider van de SPD, op Twitter. Duitsland is klaar voor een nieuwe leider, en Merkel zal naar verwachting met pensioen gaan uit de politiek aan het einde van haar vierde termijn.

