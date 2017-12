Ohio verbiedt abortus bij diagnose Downsyndroom David Van der Heeden

22u58

Bron: AD.nl 21 Thinkstock Artsen in de Amerikaanse staat Ohio mogen geen abortussen meer verrichten als bij de ongeborene het Downsyndroom is vastgesteld. De republikeinse gouverneur John Kasich tekende vandaag een wetsvoorstel dat afbreking van de zwangerschap op basis van die diagnose verbiedt. Ohio volgt met aanname van de wet het voorbeeld van North Dakota en Indiana, die respectievelijk in 2013 en 2016 een verbod uitvaardigden.

"Nu deze wet is aangenomen, krijgen ongeboren baby’s waarbij de diagnose Down is gesteld een kans op leven," reageert Mike Gonidakis van antiabortusbeweging Ohio Right to Life. De organisatie ziet de nieuwe wet als een overwinning voor het antiabortuskamp en zal discriminatie op basis van onjuiste informatie voorkomen.



Een arts die toch een abortus verricht op een vrucht met het syndroom van Down maakt zich schuldig aan een misdrijf en raakt zijn doktersvergunning kwijt. De vrouwen die de behandeling ondergaan, worden niet bestraft. Voorstanders van een vrije keuze stellen dat de wet voor vrouwen een nieuwe klap betekent voor hun grondwettelijke recht.

"Schaamteloos ongrondwettelijk"

Kellie Copeland, directeur van pro-choice-organisatie NARAL in Ohio, bekritiseert de wet. Ze stelt dat de staat niets doet om families die zorg dragen voor een kind met Down tegemoet te komen, maar hen "juist gebruikt voor een strategie die systematisch elke vorm van abortus strafbaar maakt". Copeland zegt dat het verbod vrouwen beschaamt en tot vreselijke discussies tussen artsen en patiënten zal leiden.



Mensenrechtenorganisatie American Civil Liberties Union van Ohio noemt de wet "schaamteloos ongrondwettelijk" en overweegt juridische stappen om de wet aan te vechten. In de staat Indiana werd een soortgelijk verbod door een rechter van tafel geveegd. Volgens de magistraat heeft de overheid niet het recht vrouwen te beperken in hun beweegreden om een zwangerschap af te breken.