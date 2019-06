Officier die met Braziliaans president naar G20 reisde betrapt met 39 kilo cocaïne KVDS

27 juni 2019

11u48

Bron: CNN, Twitter 0 Een Braziliaans luchtmachtofficier die met de delegatie van president Jair Bolsonaro meereisde naar de G20 in het Japanse Osaka, is betrapt met 39 kilo cocaïne. Hij werd dinsdag opgepakt op de luchthaven van Sevilla in Spanje, toen het vliegtuig waar hij op zat een tussenstop maakte. De president zelf was met een ander vliegtuig onderweg.

Nieuwszender CNN meldde het nieuws op basis van een verklaring van het Braziliaanse ministerie van Defensie. “We bekijken de feiten en de militaire politie is een onderzoek gestart”, klonk het.

Straf

De officier zou een 38-jarige sergeant zijn. President Bolsonaro zei op Twitter dat hij het ministerie van Defensie gevraagd heeft om samen te werken met de Spaanse autoriteiten en dat de officier als hij schuldig is, zijn straf niet zal ontlopen.





Vicepresident Antônio Hamilton Mourão vertelde aan Braziliaanse media gisteren dat de officier in kwestie een “gekwalificeerd drugskoerier” was. “Het is duidelijk dat hij de drugs niet om de hoek kocht en meenam, als je kijkt naar de hoeveelheid die hij bij zich had. Hij werkte als een gekwalificeerd drugskoerier.”





De man wordt momenteel vastgehouden in Spanje. Hij kan niet op borg vrijkomen.

Apesar de não ter relação com minha equipe, o episódio de ontem, ocorrido na Espanha, é inaceitável. Exigi investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. Não toleraremos tamanho desrespeito ao nosso país! Jair M. Bolsonaro(@ jairbolsonaro) link