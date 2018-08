Officiële uitslag: 84 procent van de Europeanen stemt tegen zomer- en winteruur, Finnen zijn grootste tegenstander, Grieken stemmen voor het behoud ervan AW

31 augustus 2018

13u59

Bron: Belga 4 Bij de online peiling die de Europese Commissie deze zomer organiseerde rond het zomer- en winteruur, stemde 84 procent in met het afschaffen van het halfjaarlijks verzetten van de klok. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten die de Commissie vandaag publiceerde.

Eerder deze week lekte via een Duitse krant al uit dat meer dan tachtig procent van de 4,6 miljoen Europeanen die hun mening gaven, af wil van zomer- en winteruur. Voor de meesten van hen moet het hele jaar lang het zomeruur gelden. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker liet vandaag al weten dat de Commissie een voorstel hiervoor zal doen.

De 4,6 miljoen deelnemers aan de peiling komen overeen met minder dan een procent van de Europese bevolking. Vooral in Duitsland was de bevraging een groot succes: daar deed 3,79 procent van de bevolking mee, of goed drie miljoen mensen. In België gaat het om 0,55 procent, wat ons land halverwege het klassement plaatst. In Groot-Brittannië antwoordde 0,02 procent.

België reageert positief

In België lieten premier Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters zich al positief uit over het voornemen van de Commissie, hoewel het onderwerp nog niet formeel besproken is binnen de regering.

Finnen zijn grootste voorstander

Het hoogste aantal voorstanders van een afschaffing is te vinden in Finland (95 procent), het laagste in Griekenland (44 procent).

Uit de resultaten blijkt verder nog dat meer dan driekwart van de respondenten het goochelen met de tijd als een "negatieve" of "heel negatieve" ervaring bestempelt. In de komende weken wordt een volledig verslag van de peiling gepubliceerd. Daarin zal de Commissie ook een ruwe schatting maken van de kostprijs.

Het voorstel van de Commissie moet nog bekeken worden door het Europees parlement en de lidstaten, maar daar wordt weinig tegenkanting verwacht.