Officiële dodentol corona in Verenigd Koninkrijk nu hoger dan in Italië TT

05 mei 2020

12u03

Bron: ANP, Reuters 15 Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavoirus in het Verenigd Koninkrijk is tot boven de 32.000 gestegen. Dat is het hoogste aantal doden dat tot nu toe in Europa is gemeld, volgens gegevens die vanmiddag zijn gepubliceerd. Officieel is Italië dus niet meer het zwaarst getroffen land in de EU.

Het nationale bureau voor statistiek zei vanmiddag dat er in Engeland en Wales 29.648 mensen zijn overleden waarbij Covid-19 in de overlijdensakten was vermeld.

Inclusief de sterfgevallen voor Schotland en Noord-Ierland bedraagt het totale aantal doden in het Verenigd Koninkrijk nu 32.313, een forse stijging tegenover het cijfer van 28.809 dat gisteren nog werd meegegeven.



Dat is bovendien ook meer dan in Italië, voorheen het zwaarst getroffen land van Europa, hoewel de registratie van sterfgevallen daar anders is.

