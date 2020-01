Officiële dodental vulkaanuitbarsting White Island stijgt tot 18 IB

13 januari 2020

01u29

Bron: Radio NZ, New Zealand Herald 0 In Australië is meer dan een maand na de feiten het achttiende slachtoffer van de vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island in een ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt de Nieuw-Zeelandse politie.

In totaal zijn er nu in Australië twee mensen als gevolg van de vulkaanuitbarsting bezweken aan hun verwondingen. Vorige maand werden dertien patiënten naar verschillende Australische ziekenhuizen overgebracht voor behandeling in hun thuisland. Een van hen is afgelopen nacht in het ziekenhuis overleden.

Dertien mensen liggen nog in verschillende Nieuw-Zeelandse ziekenhuizen. Vier van hen verkeren nog steeds in kritieke toestand.

Op 9 december vorig jaar barstte de vulkaan plots uit terwijl er 47 mensen, veelal toeristen, op het eiland waren. Daarbij kwamen in totaal 20 mensen om het leven: de lichamen van twee mensen zijn echter nooit teruggevonden, waardoor het officiële dodental op 18 blijft staan.