Officieel onderzoek geopend na aanhouding Fourniret en ex-vrouw in verdwijningszaak ADN

18 november 2019

16u01

Bron: Belga 0 Vorige week werden de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret en zijn ex-vrouw Monique Olivier een tijdlang aangehouden in een oude verdwijningszaak. Nu is officieel een gerechtelijk onderzoek geopend wegens “opsluiting gevolgd door de dood”, zo is vandaag vernomen bij de procureur van Caen.

Fourniret en Olivier waren vorige dinsdag aangehouden in Nanterre in een onderzoek naar de verdwijning van een vrouw in het Franse departement Orne. De 29-jarige Lydie Logé verdween in Saint-Christophe-le-Jajolet op 18 december 1993. Haar lichaam werd nooit teruggevonden. De zaak werd in 2009 geseponeerd, maar in 2018 werd het dossier heropend.

Er konden gelijkenissen vastgesteld worden tussen sporen van mitochondriaal DNA dat in de bestelwagen van Fourniret teruggevonden werd, en DNA van een familielid van de verdwenen Logé, aldus de procureur van Caen.



Fourniret kreeg in 2008 levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating, voor de moord op een hele reeks meisjes en vrouwen in Frankrijk en België. Onder de slachtoffers was de Belgische Elisabeth Brichet. Monique Olivier kreeg als medeplichtige eveneens levenslang.