Offensief nakend? Turkije stuurt nog meer pantservoertuigen naar grens met Syrië

08 oktober 2019

21u48

Turkije heeft vandaag nieuwe pantservoertuigen naar de grens met Syrië gestuurd. Dat heeft een journalist van het Franse persagentschap AFP vastgesteld. Ankara lijkt stilaan klaar te zijn om het offensief in het noordoosten van Syrië te starten. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft alle betrokken partijen opgeroepen tot maximale terughoudendheid.

In de stad Akcakale in de provincie Sanliurfa is een konvooi gezien van een tiental voertuigen. Het konvooi vervoerde ook bouwmateriaal en is naar de grens gestuurd om er de militaire eenheden te versterken, aldus het Turkse staatspersagentschap Anadolu.

“Alle voorbereidingen afgerond”

Eerder op de dag verklaarde het Turkse ministerie van Defensie dat "alle voorbereidingen met het oog op een operatie" afgerond zijn, wat de indruk versterkt dat een offensief tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) in Syrië nakend is. Gisterenavond stuurde het Turkse leger ook al versterkingen naar de grens, waaronder tanks.



Volgens de Turkse krant Hürriyet kan een operatie de komende dagen starten en wacht de Turkse generale staf tot de Amerikaanse troepen zich uit de zone hebben teruggetrokken.

VN: “Geen militaire oplossing”

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, riep alle partijen in het noordoosten van Syrië op tot "maximale terughoudendheid". Hij pleitte ervoor dat burgers en civiele instellingen beschermd moeten worden en dat de humanitaire toegang tot noodlijdenden bewaard blijft.

Volgens Guterres kan enkel een door de VN gesteund politiek proces vrede brengen, en bestaat er geen militaire oplossing.