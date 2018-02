Of Trump echt ongewapend school zou binnenlopen bij schietpartij? Zo reageerde hij in het verleden toen een man vlak voor hem bloedde ADN

28 februari 2018

06u58 0 Na de schietpartij in een middelbare school in Florida liet de Amerikaanse president Donald Trump zich ontvallen dat hij bij een school shooting zelf het gebouw zou binnenlopen om levens te redden, zelfs ongewapend. Grote woorden. Amerikaanse media vissen nu een geluidsfragment op waaruit blijkt dat Trump heel waarschijnlijk toch niet zo heldhaftig zou reageren als hij met bloed wordt geconfronteerd.

Zowel tijdens zijn campagne om het presidentschap als in zijn tijd aan de macht krijgt de president geregeld oude interviews uit radioshows van Howard Stern als een boemerang terug in zijn gezicht. Ook nu. Want in een audiofragment van 16 juli 2008 vertelde Trump uitgebreid aan zijn goede vriend - die bekend staat om zijn provocatieve en ietwat vulgaire shows - hoe hij reageerde toen een 80-jarige man zwaar bloedend op de grond lag na een val van een podium op een bal in Mar-a-Lago, Trumps resort in Florida.

In het interview vertelt Trump honderduit. “We hadden echt een ongelofelijk bal, het Rode Kruis-bal in Mar-a-Lago. Er waren mariniers, er waren heel veel rijke mensen. (...) En je hebt dus al die rijke mensen, en een man – zo’n 80 jaar oud, een schatrijke man, iedereen vond hem leuk – valt recht op zijn gezicht. En ik dacht dat hij dood was. En weet je wat ik deed? Ik zei ‘Oh my god, dat is walgelijk’. En ik draaide me weg.” In het fragment lachen Trump en radiopersoonlijkheid Stern smakelijk om die reactie. “Ik kon het niet, weet je wel. Hij lag daar vlak voor me en ik wendde me af. Ik wilde hem niet aanraken… Het was walgelijk. Hij bloedde overal. En ik voelde me verschrikkelijk. Je weet wel, die prachtige marmeren vloer. Die zag er niet goed uit. Het veranderde van kleur. Werd heel rood.”

Het was walgelijk. Hij bloedde overal. En ik voelde me verschrikkelijk. Je weet wel, die prachtige marmeren vloer. Die zag er niet goed uit. Het veranderde van kleur. Donald Trump in 2008.

“En je hebt die arme kerel, 80 jaar, die bewusteloos op de vloer ligt en alle rijke mensen draaien zich weg. Niemand wil hem helpen. Zijn vrouw schreeuwt – ze zit naast hem, ze schreeuwt." Gelukkig kwamen de aanwezige mariniers wel in actie. “Die tien mariniers achteraan in de gigantische balzaal; die komen aangelopen, pakken hem op. Bloed overal, op hun uniformen. Ze lopen met hem naar buiten met een brancard, ze noemen dat een ‘menselijke brancard’. Je weet wel, ze hielden zo hun armen onder hem. Vijf kerels aan elke kant."

En wat deed Trump? Die was bezig met zijn dure vloer. "Ik zei ‘Ruim dat bloed op! Het is walgelijk!'. De volgende dag vergat ik hem te bellen of hij oké was. Hij bleek uiteindelijk oké hoor. Het is gewoon niet mijn ding. Ik kijk niet graag naar bloed.”

Herbeluister het fragment hier.

