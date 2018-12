Oeps: Theresa May zit even vast in de auto Redactie

11 december 2018

15u38

Bron: VTM Nieuws/AP 0

De Britse premier Theresa May is in Berlijn aangekomen voor een gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. May wil het met Merkel hebben over de brexit-deal die is gesloten met de EU. Bij aankomst liep het echter mis: May zat even vast in de auto.