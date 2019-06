Oeps, foutje: Donald Trump noemt Charles ‘prins der walvissen’ ADN

13 juni 2019

17u09

Bron: Belga 8 De Amerikaanse president Donald Trump maalt niet om een tweet meer of minder, maar de tik- en spellingfouten die met die vingervlugheid gepaard gaan, zijn intussen niet meer te tellen. Vandaag toonde de president zich per ongeluk van een wel heel grappige kant, tot groot jolijt van vele Twitteraars.

De Amerikaanse president had het over zijn recente ontmoeting met prins Charles, maar door de ongelukkige toevoeging van een "h" werd de prins van Wales plots gebombardeerd tot prins van Whales of ook 'prins der walvissen'.

Trump was er weliswaar als de kippen bij om een correctie door te voeren en de oudste zoon van Queen Elizabeth II zijn echte titel terug te geven, maar het kwaad was snel geschied: op Twitter volgde een storm aan geestige commentaren en woordspelletjes.





De initiële tweet van de president luidde als volgt: "Ik praat elke dag met 'buitenlandse regeringen'. Ik heb onlangs nog ontmoetingen gehad met de koningin van Engeland, de prins der Walvissen, de Britse premier, de Franse president en de Poolse president", aldus Trump. Het was een reactie op de kritiek rond zijn recente uitspraak over schadelijke info via buitenlandse bronnen.

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx Graeme Demianyk(@ GraemeDemianyk) link

Big Prince of Whales fan pic.twitter.com/51emJ8ODEA General Boles(@ GeneralBoles) link

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A Hazel Shearing(@ hazelshearing) link

“The Prince of Whales” pic.twitter.com/YM4qzswAk7 Daniel Chapman(@ DanielChappers) link