Oeps: computer maakt alleen winnende tickets, loterij riskeert miljoenenverlies TK

14u57

Bron: CNN 207 Thinkstock Voor heel wat mensen in de Amerikaanse staat South Carolina was het een prima kerst: door een computerfout bij de plaatselijke loterij werden twee uur lang alleen maar winnende tickets geproduceerd van het ' Holiday Cash Add-A-Play'-spel. De verliezen van het bedrijf zouden kunnen oplopen tot 20 miljoen dollar.

Wie tussen 17.51 uur en 19.53 uur op kerstdag een biljet van het spel kocht, kreeg een kleine goudmijn in handen. Een ticketje kost maar 1 dollar, maar de winnaars werden stuk voor stuk beloond met 500 dollar. Op de kaart worden immers negen symbolen afgedrukt. Wie drie winnende symbolen op een rij heeft, wint 100 dollar. Een biljet bevat echter vijf spelletjes, dus de maximumwinst bedraagt 500 dollar.

Normaal gezien zorgt de computer ervoor dat er nooit meer dan vijf dezelfde symbolen per spel opduiken, maar twee uur lang genereerde het systeem enkel biljetten met negen dezelfde symbolen. Toen de loterij het probleem ontdekte, werd het spel meteen stilgelegd, maar toen waren al heel wat 'foute' lotjes verkocht. Toen mensen ontdekten dat alle tickets geld opleverden, volgde er immers een kleine stormloop op het spel. Nicole Coggins kon zo samen met haar moeder maar liefst 18.000 dollar bij elkaar sparen. De opgetogen vrouw wil nu met haar hele gezin richting Disney World.

Al heeft ze misschien te vroeg gejuicht, want toen ze haar winnende lotjes wilde inruilen voor geld, kreeg ze te horen dat dat niet mogelijk was. De loterij heeft alle tickets van die bewuste uren opgeschort in afwachting van een onderzoek. Het bedrijf bekijkt nu of ze de winnaars effectief moeten uitbetalen. Er werd wel al voldoende geld opzij gezet om dat te doen: als alle winnende lotjes ingeruild worden, bedraagt het verlies maar liefst 19,6 miljoen dollar.