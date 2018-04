Oeps, afbraak gaat volledig fout: instortende toren valt naar verkeerde kant Delphine Vandenabeele

09 april 2018

13u40

In het Deense stadje Vordingborg, zo’n honderd kilometer van Kopenhagen, werd een silo met 10,5 kg explosieven tot instorten gebracht. Die viel echter om een onbekende reden naar de foute kant. Er wordt nu nagegaan wat er fout ging en of de fout vermeden had kunnen worden.

De lokale politie heeft aan de Deense krant DR bevestigd dat er geen gewonden vielen. De omgeving werd uit voorzorg ontruimd, dus er was niemand aanwezig. Door de instorting raakten wel een aantal gebouwen, onder meer een bibliotheek, beschadigd. Het is nog niet duidelijk wanneer de getroffen gebouwen weer open zullen gaan.