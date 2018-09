Oekraïner veroordeeld voor betrokkenheid bij moordpoging op Russische journalist die dood in scène zette LVA

02 september 2018

04u46

Bron: BBC 1 In Oekraïne is Borys Herman veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar voor zijn betrokkenheid bij de moordpoging op de Russische journalist Arkady Babchenko, die in ballingschap leeft in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Borys Herman ontkende eerst zijn betrokkenheid maar bekende daarna dat hij als tussenpersoon fungeerde tussen Russische contacten en de huurmoordenaar in Kiev, de voormalige orthodoxe priester Oleksiy Tsymbaliuk.

Zodra Tsymbaliuk de opdracht kreeg Arkadi Babchenko, een van Ruslands voornaamste oorlogscorrespondenten en een grote criticus van het Kremlin, te vermoorden bracht hij de Oekraïense geheime dienst op de hoogte. Babchenko zette met hun hulp eind mei vervolgens zijn eigen dood in scène in zijn appartement. De politie berichtte dat de journalist meerdere keren in zijn rug was geschoten en dat hij later aan zijn verwondingen was overleden.

De dag nadien verscheen Babchenko op een persconferentie. Het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdiensten SBU stelde dat zijn dood in scène was gezet om het moordcomplot te dwarsbomen en bloot te leggen.

Wie er achter het complot zit, is niet duidelijk. Herman zal meewerken in het onderzoek om de opdrachtgevers te achterhalen. Oekraïne verdenkt Rusland ervan achter de aanslag te zitten.