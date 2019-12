Oekraïner in Polen opgepakt voor plannen van aanslag op winkelcentrum

10 december 2019

Bron: DPA

In Polen is een Oekraïner opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag voor te bereiden op een winkelcentrum in Pulawy, in het oosten van Polen. Dat meldt de woordvoerder van de ABW, de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst.