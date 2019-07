Oekraïne zegt cruciale MH17-getuige al twee jaar vast te houden ADN

17 juli 2019

18u22

Bron: Belga 0 De persoon die het transport regelde van de raket die vlucht MH17 neerhaalde, wordt volgens de Oekraïense geheime dienst SBU al twee jaar vastgehouden in Oekraïne. Een SBU-officier heeft dat vandaag verklaard, exact vijf jaar na de ramp. Het is niet duidelijk waarom het nieuws over zijn arrestatie niet eerder werd bekendgemaakt.

SBU-officier Vitali Majakov verklaarde vandaag aan de media dat de geheime dienst erin geslaagd was om het militielid te identificeren dat het transport van de raket organiseerde, zo meldt het nieuwsagentschap Reuters. "We hebben vastgesteld wie het per voertuig naar Donetsk bracht", zo wordt Majakov geciteerd. "We hebben hem opgesloten. Hij zit nu een straf uit, hier in Oekraïne." Over zijn identiteit werd niets meegedeeld.



De arrestatie van de verdachte zou al twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. Majakov wilde niet meedelen waarom de informatie niet eerder naar buiten is gebracht, zegt Reuters nog.

Rusland

De SBU geldt voor de onderzoekers van de ramp met de MH17 als een belangrijke bron van informatie. De internationale onderzoekers die onder leiding van Nederland het MH17-drama nagaan, gaan er mede daarom van uit dat een raket uit Rusland naar Oekraïne is gebracht en dat die vervolgens is afgevuurd op het Maleisische verkeersvliegtuig. Rusland bestrijdt deze lezing fel.

Vlucht MH17, tussen Amsterdam en Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne met een raket neergehaald. Van de 298 inzittenden die bij de ramp om het leven kwamen, kwamen er 196 uit Nederland. Zes slachtoffers waren Belgen of hadden de dubbele Belgisch-Nederlandse nationaliteit

Aangeklaagd

Het Openbaar Ministerie in Nederland wil niets zeggen over de Oekraïense claim. Het Nederlandse parket heeft drie Russen en een Oekraïner aangeklaagd voor het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines.