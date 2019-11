Oekraïne wordt 'erg moe' van Trump-schandaal ADN

19 november 2019

18u02

Bron: ANP 0 De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft vandaag gezegd dat zijn land "moe" is van alle vragen met betrekking tot het Trump-schandaal, midden in een belangrijke week van openbare hoorzittingen in Washington.

"We hebben ons land, we hebben onze onafhankelijkheid, we hebben onze eigen problemen", klaagde de Oekraïense president na een gezamenlijke persconferentie in Kiev met de Tsjechische premier Andrej Babis.

De openbare hoorzittingen begonnen vorige week in Washington over de vraag of de Amerikaanse president Donald Trump opdracht gaf om Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne te bevriezen. Dat moest Kiev ertoe brengen een onderzoek te beginnen tegen zijn Democratische potentiële rivaal bij de presidentsverkiezingen van 2020 Joe Biden en zijn zoon Hunter.



Vandaag vroeg een Amerikaanse verslaggever aan Zelenski of hij bereid was een ​​onderzoek te doen naar de banden van Bidens zoon met het Oekraïense energiebedrijf Burisma, als een concessie aan Trump. “Iedereen in Oekraïne is zo moe van Burisma”, zei Zelenski, voordat hij snel de zaal vol met verslaggevers verliet.

Zelenski, een 41-jarige komiek die in april tot president van Oekraïne werd gekozen, bevindt zich midden in het impeachmentschandaal in de VS. Zijn telefoongesprek met Trump resulteerde in het onderzoek naar de vraag of de Amerikaanse president zijn Oekraïense collega onder druk had gezet voor zijn eigen politieke agenda.

Het Oekraïense onderzoek had zich moeten richten op de activiteiten van Hunter Biden van april 2014 tot april 2019, toen hij lid was van de raad van bestuur van Burisma Holdings, een Oekraïense gasfirma die wordt beschuldigd van corrupte praktijken.