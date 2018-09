Oekraïne wil werk maken van lidmaatschap EU en NAVO KVE

20 september 2018

17u39

Bron: Belga 3 Oekraïne wil werk maken van zijn toetreding tot de EU en de NAVO en schrijft dat streven in zijn grondwet in. In Kiev hebben 321 parlementsleden daar vandaag via een stemming hun goedkeuring aan gegeven.

Het Grondwettelijk Hof moet zich nu beraden over de nodige wijzigingen in de grondwet. Daarna stemmen de volksvertegenwoordigers nogmaals over de grondwetswijziging.

President Petro Porosjenko noemde lidmaatschap in de EU en NAVO een garantie voor de veiligheid van zijn land. "Alleen de integratie van Oekraïne in het Euro-Atlantische gebied garandeert ons vrede, veiligheid en onafhankelijkheid", zei hij.

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor het opheffen van de sancties tegen Rusland. Volgens Porosjenko is Rusland "een gevaar voor de hele beschaafde wereld". De Oekraïners vechten al meer dan vier jaar in het oosten van Oekraïne tegen door Rusland gesteunde separatisten.