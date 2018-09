Oekraïne wil vriendschapsverdrag met Rusland laten uitdoven TTR

17 september 2018

16u10

Bron: Belga 0 Oekraïne wil het vriendschapsverdrag met Rusland niet verlengenwegens de spanningen tussen beide landen . President Petro Porosjenko liet vandaag een overeenkomstig besluit van de nationale veiligheidsraad van kracht worden. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Pavel Klimkin is daar echter nog een parlementair besluit voor nodig. Kiev moet tegen eind september Moskou ervan op de hoogte brengen dat het verdrag uitdooft.

Het kaderverdrag, dat op 1 april 1999 in werking trad na de ondertekening in mei 1997, voorziet onder meer in een strategisch bondgenootschap en economische samenwerking. Bovendien werden de rechten van Oekraïners en Russen en de erkenning van diploma's en documenten in elkaars staat gereguleerd. De overeenkomst werd in 2009 automatisch met tien jaar verlengd.

Andere bilaterale verdragen, zoals de wederzijdse erkenning van de grenzen en het gemeenschappelijk gebruik van de Zee van Azov die aan de zuidkant van de Zwarte Zee wordt gescheiden door de Straat van Kertsj, zijn rechtstreeks gerelateerd aan het vriendschapsverdrag.

Aanleiding voor deze stap is de Russische annexatie van het schiereiland de Krim in 2014 en de aansluitende ondersteuning van Oost-Oekraïense separatisten door het Kremlin. Volgens VN-cijfers werden in het conflict al meer dan 10.000 mensen gedood. Een vredesplan is tot dusver nog niet omgezet.