Oekraïne vraagt FBI om hulp na cyberaanval op bedrijf waar Joe Bidens zoon werkte

16 januari 2020

14u49

Bron: anp 0 Oekraïne heeft de Amerikaanse FBI gevraagd om hulp bij het onderzoek naar een cyberaanval op het energiebedrijf Burisma. Dat heeft een medewerker van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Burisma is het bedrijf waar Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse politicus Joe Biden, werkte.

De hack werd waarschijnlijk uitgevoerd door Russische staatshackers. Ze hebben geprobeerd e-mails te stelen bij Burisma. De aanval begon in november toen de hackers met valse mailadressen probeerden gegevens te bemachtigen van medewerkers van Burisma.

Het energiebedrijf stond centraal in het afzettingsonderzoek dat liep tegen de Amerikaanse president Donald Trump. De zoon van zijn politieke rivaal Joe Biden, Hunter, was werkzaam bij Burisma. Trump probeerde door Oekraïne militaire hulp te onthouden, het land te overtuigen een onderzoek in te stellen naar Burisma en Hunter Biden.

