Oekraïne trekt naar stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen

21 juli 2019

11u00

Ongeveer 30 miljoen kiezers mogen vandaag in Oekraïne naar de stembus om vertegenwoordigers te kiezen voor hun parlement, de Verchovna Rada. Favoriet is de partij van president Volodymyr Zelensky ("Dienaar van het volk"). Die partij zou wel eens tot zo'n 50 procent van de stemmen kunnen behalen.

Er komen 22 partijen op en er zijn 424 mandaten te begeven, 225 via partijlijsten en 199 via rechtstreekse verkiezing. De eerste prognoses worden omstreeks 19 uur verwacht.



Verschillende partijen maken kans om de kiesdrempel van 5 procent te halen. Het pro-Russische Oppositieplatform zou het vooral goed doen in het oosten van het land. De partijen van Porosjenko, Europese Solidariteit, en gewezen premier Joelia Tymosjenko, Vaderland, lijken de drempel eveneens te halen.

Dienaar van het Volk

Voor president Zelensky zijn de verkiezingen zeer belangrijk. De president kon sinds zijn eedaflegging vooralsnog niet de ministers van zijn keuze aanstellen of zijn verkiezingsbeloftes omzetten in wetgeving. De partij van Zelensky, “Dienaar van het Volk”, is immers nog niet vertegenwoordigd in het parlement, maar hij heeft wel een meerderheid nodig om de door hem beloofde hervormingen door te voeren. Dat kan veranderen na vandaag.



De partij zou tussen 42 en 52 procent van de stemmen krijgen. Dat zou het hoogste resultaat ooit zijn voor een partij sinds het einde van de Sovjet-Unie.



Vijandig

De meerderheid van de aftredende parlementsleden en enkele leden van de huidige regering staan vijandig tegen over Zelensky. Bij zijn eedaflegging ontbond hij immers het parlement dat in 2014 was verkozen, en riep hij vervroegde parlementsverkiezingen uit, die normaal in oktober zouden plaatsvinden.



Analisten verwelkomen voorzichtig een parlementaire vernieuwing, maar vrezen wel dat het de nieuwe parlementsleden aan competenties zal ontbreken.