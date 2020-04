Oekraïne stuurt 1.000 brandweerlui naar bosbrand rond voormalige kerncentrale in Tsjernobyl ADN

16 april 2020

21u17

Bron: Belga, Reuters 0 Oekraïne heeft intussen al meer dan 1.000 brandweerlui naar de nucleaire exclusiezone rond de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl gestuurd, om de smeulende bosgrond daar te blussen. Dat hebben de autoriteiten donderdag gezegd.

De brandweer was al een week bezig met blussen, toen de regering dinsdag aankondigde dat er geen grote branden meer woedden in het grotendeels onbewoond gebied. Helaas ontstonden er nieuwe vuurhaarden in het gebied, aangewakkerd door hevige wind die blussen moeilijker maakte.

De kernramp uit 1986 wordt als de grootste uit de geschiedenis beschouwd. Milieu-experten vreesden dat de brand radioactieve assen in de grond zou kunnen doen oplaaien, en dat hierdoor mogelijk giftige rook naar de Oekraïense hoofdstad Kiev geblazen zou worden.



Donderdagavond hing er nog altijd een rooklucht door de bosbrand in Kiev. De autoriteiten verzekeren dat de stralingsniveaus in de stad “binnen normale grenzen” liggen.