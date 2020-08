Oekraïne sluit grenzen na heropflakkering coronavirus, maar Wit-Russen die repressie ontvluchten blijven welkom HLA

28 augustus 2020

15u41

Bron: Belga 0 Oekraïne heeft vrijdag gezegd dat het bereid is de Wit-Russen op te vangen die de repressie in hun land ontvluchten. Kiev heeft zijn contacten met Minsk bevroren na de omstreden herverkiezing van president Alexandr Loekasjenko.

"De Wit-Russen die op de vlucht voor de crisis Oekraïne proberen binnen te komen, zullen een voorkeursregeling krijgen", zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, aan de pers. De grenswacht zal "hun aanvraag onderzoeken en vergunningen verlenen om het land binnen te komen".

De voorbije weken kwamen in Oekraïne al Wit-Russen toe die in de internet- en technologiesector werken en die de repressie vrezen tegen de protestbeweging tegen president Loekasjenko.



De bekendmaking van de maatregel ten aanzien van de Wit-Russen kwam enkele uren na de sluiting van de Oekraïense grenzen voor de meeste buitenlanders voor een periode van 30 dagen wegens een opflakkering van de pandemie van het coronavirus in een aantal regio's in de wereld.

Kuleba maakte ook de bevriezing van de contacten met Minsk bekend. "Alle contacten zijn on hold gezet totdat de toestand in Wit-Rusland gestabiliseerd is", zei de minister. Hij riep op tot de organisatie van een "nieuwe, eerlijke en transparante verkiezing".