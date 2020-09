Oekraïne ontkent dat oppositieleidster Kolesnikova zich in het land bevindt

Buitenland

Er zijn tegenstrijdige berichten over de locatie van de Wit-Russische oppositieleidster Maria Kolesnikova. Volgens meerdere eerdere media zou Kolesnikova, nadat ze was verdwenen , het land hebben verlaten. Ze vertoeft nu in Oekraïne, melden media op gezag van de autoriteiten. Dat ontkent Kiev. Anderzijds is er ook het bericht dat ze aan de grens is opgepakt en wordt vastgehouden.