Oekraïne onderzoekt verschillende mogelijke oorzaken van vliegtuigcrash, Iran blijft bij ongeluk HLA TT

09 januari 2020

14u08

Bron: Belga 0 De Oekraïense autoriteiten hebben vandaag laten weten verschillende mogelijke oorzaken te onderzoeken voor de crash van een Boeing 737 van Ukraine International Airlines gisteren in Teheran. Onder de hypothesen zijn er een raketinslag, een aanslag en een technisch probleem. Iran blijft ondertussen bij de piste van een ongeluk en zegt dat het vliegtuig in brand vloog voor het neerstortte.

"Wij onderzoeken minutieus alle hypothesen", zei tegenover het Franse persbureau AFP Serguiï Danylov, secretaris van de Oekraïense Veiligheids- en Nationale Defensieraad. Geen enkele van de pistes is prioritair, voegde hij eraan toe.

Onder de mogelijke oorzaken zijn het afvuren van een luchtafweerraket naar de Boeing, de ontploffing van een bom aan boord, een botsing van het toestel met een drone of een technische panne. De crash vond plaats in dezelfde nacht dat Iran raketten afvuurde naar Amerikaanse bases in Irak.

Kiev heeft 45 deskundigen naar Teheran gestuurd om de oorzaak van de crash te bestuderen. Eens aangekomen, hoopt het team te kunnen deelnemen aan het onderzoek, in het bijzonder het ontsleutelen van de zwarte dozen, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Ook wil het team de crashsite onderzoeken of te kijken of er resten te vinden zijn van een eventuele raket die door Iran zou zijn afgevuurd. Op sociale media circuleren beelden van de resten van een Tor-M1-raket van Russische makelij, maar het is onduidelijk of die beelden echt zijn.

Iran heeft gezegd de zwarte dozen niet aan Amerikanen of Boeing te zullen overhandigen. Getuigen zouden gezien hebben hoe het toestel eerst in brand stond voor het neerstortte, aldus de autoriteiten.

Volgens Danylov hebben sommige van de uitgestuurde deskundigen ook deelgenomen aan het onderzoek naar de crash van MH17. Die is in 2014 boven het oosten van Oekraïne door een raket neergeschoten, met 298 doden als gevolg.

Eerder liet de Canadese premier Justin Trudeau al weten geen enkele piste uit te sluiten in verband met de vliegtuigcrash waarbij 63 Canadezen om het leven kwamen.