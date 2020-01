Oekraïne krijgt van VS “belangrijke gegevens over vliegtuigcrash” en wil onderzoek door internationale coalitie HLA KV

10 januari 2020

14u35

Bron: Belga, AD.nl, Reuters 7 De Verenigde Staten hebben "belangrijke gegevens" over de crash van een Oekraïense vliegtuig in Iran doorgespeeld aan de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Dat maakten de Oekraïense diplomatieke diensten bekend. De Nederlandse inlichtingendienst MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) zegt over informatie te beschikken dat de Boeing 737 met aan boord 176 personen waarschijnlijk werd neergeschoten.

Oekraïense diplomatieke diensten maakten bekend dat ze “belangrijke gegevens” over de crash van de Boeing doorgespeeld kregen van de VS. “Samen met president Zelenski hebben we een ontmoeting gehad met Amerikaanse vertegenwoordigers” en we “hebben daarbij belangrijke gegevens gekregen die onze specialisten zullen verwerken”, schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystaiko op Twitter.

De Oekraïense president Zelenski had deze namiddag een telefonisch onderhoud met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, “Ons doel is de onweerlegbare waarheid te vinden”, zei Zelenski tegen Interfax. “De internationale gemeenschap is dat ook de families van de slachtoffers schuldig. De waarde van een mensenleven is hoger dan eender welk politiek motief.”

Oekraïense autoriteiten lieten gisteren al weten verschillende mogelijke oorzaken te onderzoeken voor de dodelijke crash van de Boeing 737 van Ukraine International Airlines in Teheran. Er werden inmiddels al 45 deskundigen naar Teheran gestuurd. “Wij onderzoeken minutieus alle hypothesen”, zei Serguiï Danylov, secretaris van de Oekraïense Veiligheids- en Nationale Defensieraad aan het Franse persbureau AFP.

Internationale coalitie

Prystaiko wil dat het onderzoek naar de oorzaak van de crash gevoerd wordt door een internationale coalitie. “We willen nog geen conclusies trekken over de oorzaak van de crash”, zei hij vandaag. “Alle pistes liggen nog open.”

Volgens Prystaiko kan Oekraïne rekenen op de volledige samenwerking van Iran. Oekraïense experts kregen toegang tot brokstukken van het vliegtuig en tot de zwarte dozen. Op dit ogenblik hebben Oekraïense experts in de brokstukken nog geen bewijzen gevonden voor een terreuraanval. “Het vliegtuig keerde terug nadat er iets gebeurd is, maar het is moeilijk te zeggen waarom precies”, aldus de minister vandaag. Oekraïne zal samen met Iran bekijken waar de zwarte dozen geanalyseerd zullen worden.

Had a phone call with @SecPompeo. Grateful for the condolences of the American people & valuable support of the U.S. in investigating the causes of the plane crash. Information obtained from the U.S. will assist in the investigation. Володимир Зеленський(@ ZelenskyyUa) link

Nederlandse ervaring met MH17

Nederlands minister van Defensie Ank Bijleveld zei vandaag na afloop van de ministerraad dat de MIVD over informatie beschikt die het aannemelijk maakt dat de Boeing 737 door een raket is neergehaald. “De MIVD beschikt ook over eigenstandige informatie dat het waarschijnlijk is dat dit een luchtafweerraket is geweest”, aldus de minister.

In Brussel zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dat het “plausibel is dat de Iraanse luchtafweer heeft geschoten”, op basis van informatie “van ook onze eigen inlichtingendiensten die ernaar hebben gekeken. Het is nu van groot belang dat er een echt een compleet onderzoek plaatsvindt”, zei hij voor aanvang van een spoedvergadering met zijn EU-collega’s van Buitenlandse Zaken. Hij zei “gemengde signalen” uit Iran te krijgen dat dit ook gebeurt, maar noemde het “hoopgevend” dat Canada en een aantal andere landen daarbij mogelijk worden betrokken.

Nederland zal de ervaringen met de MH17 van Malaysia Airlines, die in juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne werd neergeschoten, “ter beschikking stellen”, aldus Blok. “Het is logisch dat wij de contacten in de eerste plaats met Canada delen”. De Canadese premier Justin Trudeau heeft donderdag overlegd met premier Mark Rutte.