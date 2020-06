Oekraïne geeft geheime documenten over kerncentrale van Tsjernobyl vrij kv

22 juni 2020

20u18

Bron: Belga 0 Oekraïne heeft vandaag geheime Sovjetdocumenten vrijgegeven over de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl. De archiefstukken, die gepubliceerd werden in een boek dat uitgegeven werd door de Oekraïense geheime dienst SBU, geven een inkijk in diverse constructiefouten, ongevallen en noodonderbrekingen vanaf 1971 tot en met de ramp op 26 april 1986.

Na de explosie van reactor 4 in de toenmalige Sovjetkerncentrale van Tsjernobyl werden de gebieden rondom de centrale geblokkeerd vanwege groot radioactief stralingsgevaar. De grootste kernramp in de geschiedenis kostte het leven aan duizenden mensen. Tienduizenden mensen werden gedwongen te verhuizen.

Zondag was er binnen het spergebied van het centrale, over een oppervlakte van drie hectare, nog een brand. De Oekraïense autoriteiten gaven vandaag aan dat de brand grotendeels geblust is.

Begin april brandde na een droge winter een gebied van 11.500 hectare af. Pas halverwege mei was het vuur geblust.