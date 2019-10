Oekraïne gaat bedrijf waarvoor Hunter Biden werkte opnieuw onderzoeken SVM

04 oktober 2019

12u13

Het parket in Oekraïne gaat de dossiers over het aardgasbedrijf Burisma opnieuw onderzoeken. Dat heeft openbaar aanklager Rouslan Riabochapka vandaag aangekondigd. Hunter Biden, de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, was daar een tijdje werkzaam.

"We maken een audit van de zaken waarbij Mykola Zlochevsky (de voormalige CEO van Burisma; nvdr), Sergej Koertsjenko (een Oekraïense zakenman; nvdr) en anderen betrokken kunnen zijn", zei Riabochapka tegenover journalisten. Hij onderstreepte dat Hunter Biden niet bij de dossiers betrokken lijkt te zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump wordt er momenteel van verdacht druk te hebben uitgeoefend op Kiev om een onderzoek te starten naar de Bidens. Op die manier zou de Amerikaanse president zijn mogelijke Democratische uitdager buitenspel hebben willen zetten.

“Geen politieke druk”

Trump meent dat Joe Biden er destijds op aangedrongen heeft om een procureur aan de deur te zetten die een corruptieonderzoek voerde naar Burisma. Na die beschuldiging lanceerden de Democraten een onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen de VS-president.

Doel van het heropenen van de dossiers is te bepalen of de dossiers wettelijk geklasseerd zijn, aldus Riabochapka. Hij verzekerde dat de beslissing niets te maken heeft met politieke druk. “Geen enkele buitenlandse of Oekraïense politicus heeft me getelefoneerd of geprobeerd mijn beslissingen te beïnvloeden.”