Oekraïne en Rusland wisselen gevangenen uit

30 augustus 2019

Oekraïne en Rusland hebben gevangenen uitgewisseld. Dat heeft de openbaar aanklager in Oekraïne laten weten. Onder de gevangenen die vanuit Rusland terugkeren zijn zeelieden en de regisseur Oleg Sentsov. Of ook de bemanning is vrijgelaten van de drie Oekraïense schepen die vorig jaar in de Straat van Kertsj in beslag zijn genomen, is niet bekend.