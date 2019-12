Oekraïne en rebellen begonnen aan uitruilen van alle gevangenen ADN

29 december 2019

10u34

Bron: ANP 0 De Oekraïense regering en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land zijn begonnen met een volledige uitruil van gevangenen. Alle resterende strijders die zijn opgepakt tijdens het vijf jaar durende conflict kunnen naar huis, melden Russische persbureaus.

De gevangenenruil was onderdeel van het akkoord dat de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgelopen maand in Parijs sloten. Zelenski had eerder dit jaar al aangegeven te willen streven naar vrede in het oosten van het land. De gevangenenruil die vandaag begonnen is, noemde hij eerder zijn moeilijkste taak van het jaar.