Oekraïne en pro-Russische separatisten bereiken akkoord over Oost-Oekraïne kv

01 oktober 2019

19u42

Bron: Belga 2 Vertegenwoordigers van de Oekraïense regering en de pro-Russische separatisten uit Luhansk en Donetsk hebben vandaag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk een belangrijke overeenkomst ondertekend om de vrede in Oost-Oekraïne te herstellen.

De partijen hebben een akkoord bereikt over het tijdstip waarop een speciale status voor de betwiste regio's wordt toegekend. Concreet gaat de overeenkomst over de zogenaamde ‘Steinmeierformule’ voor het Donetsbekken. De formule, genoemd naar de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, houdt in dat de regio's Luhansk en Donetsk een speciale voorlopige status krijgen.

De overeenkomst wordt gezien als een doorbraak op weg naar een nieuwe top in het "Normandië-formaat", een diplomatieke groep met Frankrijk, Duitsland, Oekraïne en Rusland. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei in Kiev dat niets de top in de weg stond en dat de datum snel zou worden bekendgemaakt. "De Steinmeierformule zal worden opgenomen in een nieuwe wet", aldus Zelensky.



Eerder waren de voorbereidende besprekingen voor de top mislukt.



In het oosten van Oekraïne strijden pro-Russische separatisten sinds 2014 tegen Oekraïense regeringstroepen. Duitsland en Frankrijk proberen al vijf jaar binnen het "Normandië-formaat" te bemiddelen tussen Kiev en Moskou.