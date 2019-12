Oekraïne en pro-Russische rebellen hebben 200 gevangenen uitgewisseld ADN en NLA

29 december 2019

10u34

Bron: ANP, Belga 0 De Oekraïense regering en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land hebben vanochtend in het grensgebied in totaal 200 gevangenen uitgewisseld. Dat meldden de machthebbers in Kiev vanmiddag op Facebook.

De gevangenenruil was onderdeel van het akkoord dat de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgelopen maand in Parijs sloten. Zelenski had eerder dit jaar al aangegeven te willen streven naar vrede in het oosten van het land. De gevangenenruil die vandaag begonnen is, noemde hij eerder zijn moeilijkste taak van het jaar.

Op beelden die deze ochtend vrijgegeven werden, is te zien hoe twee bussen van de separatisten toekomen op een terrein nabij Odradivka, in de door Kiev gecontroleerde zone, zo’n 10 kilometer verwijderd van de grens. Oekraïne zag 76 gevangenen terugkeren, terwijl er respectievelijk 61 en 63 gevangenen werden overgedragen aan de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loegansk. Het was volgens journalisten ter plaatse niet mogelijk de identiteit van de vrijgelaten gevangenen te achterhalen.

Het conflict in het oosten van Oekraïne sleept aan sinds 2014 en heeft het leven gekost aan meer dan 13.000 mensen. In september wisselden Kiev en Moskou ook al 70 gevangenen uit, onder wie symbolische figuren zoals de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov.